Il gesto di Nicolò Fagioli al settore ospiti

Al termine della partita tra Fiorentina e Juventus, Nicolò Fagioli è stato protagonista di un gesto significativo. Dopo aver festeggiato con i tifosi viola la prestigiosa vittoria contro la sua ex squadra, il centrocampista ha voluto rivolgere un saluto speciale ai sostenitori bianconeri presenti nel settore ospiti. Un gesto di rispetto e affetto che non è passato inosservato.Fagioli, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e rimasto legato al club nonostante il trasferimento alla Fiorentina, si è avvicinato alla parte di stadio occupata dai tifosi juventini, alzando la mano in segno di saluto. Un momento che ha ricevuto una risposta positiva: i sostenitori bianconeri, pur delusi per il risultato della partita, hanno ricambiato il gesto applaudendo il giocatore.

Nonostante la rivalità tra le due squadre, Fagioli ha dimostrato di non dimenticare il suo passato, mantenendo un rapporto di rispetto con i tifosi della Juventus.