Mario Mandzukic ha provato a ricostruirsi una seconda vita calcistica in Italia con la maglia del Milan. Ad oggi, però, questo tentativo non è andato a buon fine. Il calciatore croato, indisponibile per tutto marzo, ha deciso di rinunciare ad una mensilità dello stipendio. Queste le parole all'Ansa del presidente rossonero Scaroni: "​Un gesto d'eccezione che dimostra l'etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale".