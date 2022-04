Una scuola e un campo di calcio costruiti in Nepal: è il frutto della collaborazione tra Action Volunteers, associazione fondata da Alberto Luzzi, e Paulo Dybala, che ha finanziato il progetto per aiutare i bambini in difficoltà. Ieri, alla presenza della mamma di Dybala, Alicia, è stato inaugurato il campo che porta il suo nome. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.