Una mossa. Un indizio. Comunque, un passo in avanti virtuale mentre tutto intorno resta fermo così, come se non ci fosse una scadenza imminente.L'argentino ha infatti cambiato l'immagine del profilo sul suo account Instagram: non più in primo piano, ma di spalle, in maglia Juventus. Con il rosa della terza maglia e soprattutto con la fascia di capitano.E questa è stata sempre una prerogativa tra le richieste di Paulo Dybala: non solo un trattamento economico speciale, anche la certezza di poter diventare leader tecnico e totale del club. Ronaldo a parte, s'intende.Quest'estate, la Juve è quasi obbligata a una cessione, a maggior ragione in un momento di profonde ristrettezze economiche.Ad oggi non è stato registrato alcun passo in avanti sul rinnovo, ecco perché confonde e un po' sorprende il gesto di Dybala.Del resto, se c'è mai stata certezza in questa trattativa annosa, l'unica ha sempre riguardato la volontà del dieci: in bianconero, fino alla fine. E adesso, fino alla scadenza.