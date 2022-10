Dusan va a consolare Moise dopo l’erroraccio davanti al portiere e si complimenta con Kostic per il passaggio.



Gesti da leader.pic.twitter.com/EBDLbHlJO4 — miке (@chiccochiesa) October 16, 2022

A volta basta un gesto. Sì, basta un gesto per rappresentare le caratteristiche che una persona, o un giocatore in questo caso, ha e ogni giorno dimostra. Perché nel periodo più difficile per la Juve, il club bianconero si aggrappa anche alla voglia di vincere di un giovane affamato come Dusan Vlahovic, che a soli 22 anni non ha paura di caricarsi la squadra sulle spalle e provare a portarla fuori dalla tempesta. Anche con gesti così... perché con questi si vince.