Mentre la Juventus impara a conoscere il talento di Dejan Kulusevski in questo precampionato, il Genoa ha chiuso per un caro amico dello svedese. Si tratta di Joel Asoro, 21enne attaccante anche lui svedese, di origini ghanesi, che sta passando in queste ore dallo Swansea (che l'hanno scorso l'aveva girato in prestito al Groningen, in Olanda) al club di Preziosi. Asoro e Kulusevski sono cresciuti nel Brommapojkarna (stesso vivaio di Albin Ekdal, qualche anno prima di loro) e si sono visti insieme spesso nelle storie su Instagram del numero 44 bianconero.