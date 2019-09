Il genio di Andrea Pirlo, con un gol su punizione rasoterra e sul palo del portiere. Poi la grinta di Vidal, la sua freddezza dal dischetto, gli inserimenti di Marchisio e il gol di Matri. Infine, la galoppata di Barzagli, chiusa con la rete di Giovinco. E' il 29 settembre 2012, la Juve batte 4-1 la Roma e in 20' fa cancella le speranze di Zeman e la sua voglia di impressionare allo Stadium.



IL TABELLINO



JUVENTUS-ROMA 4-1 (3-0)

Juventus (3-5-2): Buffon 6, Barzagli 7.5, Bonucci 6, Chiellini 7, Caceres 6.5, Vidal 7, Pirlo 7, Marchisio 7.5 (31' st Asamoah sv), De Ceglie 7 (39' st Pogba sv), Vucinic 7, Matri 7 (30' st Giovinco 7). (30 Storari, 2 Lucio, 26 Lichtsteiner, 39 Marrone, 24 Giaccherini, 33 Isla, 20 Padoin, 17 Bendtner, 27 Quagliarella). All. Carrera.

Roma (4-3-3): Stekelenburg 6.5, Taddei 5, Castan 5, Burdisso 5, Balzaretti 5 (33' Marquinhos 6), Florenzi 5.5, Tachtsidis 5 (17' st Perrotta 6), De Rossi 5, Totti 5.5 (18' st Destro 6), Osvaldo 5.5, Lamela 5. (13 Goicoechea, 23 Piris, 55 Svedkauskas, 7 Marquinho, 46 Romagnoli, 17 Lopez). All. Zeman.



Arbitro: Rizzoli 6.5.

Reti: nel pt 11' Pirlo, 15' Vidal (rigore), 18' Matri; nel st 23' st Osvaldo (rigore), 45' Giovinco.

Angoli: 5-3.

Recupero: 2' e 3'.

Ammoniti: Taddei, Burdisso, Balzaretti, Vidal, Vucinic per gioco falloso, Castan per fallo di mano in area, Matri per simulazione.

Spettatori: 39.221, incasso 1.552.099 euro