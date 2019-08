Aaron Ramsey non sarà con il Galles nelle prossime due gare di qualificazione ad Euro 2020 contro Azerbaigian e Bielorussia. Il centrocampista della Juventus inizialmente era stato chiamato da Giggs, ma da quanto filtra nelle ultime ore non prenderà parte agli impegni con la Nazionale. Ancora alle prese con il recupero dopo il grave infortunio dell'aprile scorso, il Galles avrebbe deciso di privarsi di lui, dando come motivazione la scarsa preparazione fisica attuale, dovuta alla convalescenza.



Questa la lista iniziale dei convocati:



Portieri: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)



Difensori: Chris Gunter (Reading), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Neil Taylor (Aston Villa), Connor Roberts (Swansea City), Ethan Ampadu (RB Leipzig, on loan from Chelsea), Chris Mepham (Bournemouth), Tom Lockyer (Charlton Athletic), James Lawrence (Anderlecht), Joe Rodon (Swansea City)



Centrocampisti: Aaron Ramsey (Juventus), Joe Allen (Stoke City), Jonny Williams (Charlton), Harry Wilson (Bournemouth, on loan from Liverpool), Matthew Smith (QPR, on loan from Manchester City), Daniel James (Manchester United), Will Vaulks (Cardiff City)



Attaccanti: Joe Morrell (Lincoln City, on loan from Bristol City), Gareth Bale (Real Madrid), Sam Vokes (Stoke City), Tom Lawrence (Derby County), Ben Woodburn (Oxford United, on loan from Liverpool), Ryan Hedges (Aberdeen), Kiefer Moore (Wigan Athletic)