A brevissimo l'Italia scenderà in campo all'Olimpico per affrontare la Svizzera nella seconda gara del gruppo A di Euro 2020. Alle 18, invece, hanno giocato Turchia-Galles, match terminato con il risultato di 0-2, grazie alle reti di Ramsey e Roberts. Grazie a questa vittoria, i gallesi balzano temporaneamente al primo posto con 4 punti; mentre i turchi sembrano confermarsi come grande delusione del torneo, a 0 punti sul fondo della classifica. L'Italia, in caso di vittoria, potrebbe balzare in testa con sei punti e ipotecare la qualificazione ai quarti di finale. Nello scontro diretto contro il Galles, invece, si deciderebbe il primo posto del girone.