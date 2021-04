Una voce dalla Turchia: il Galatasaray sta pensando a Juan Cuadrado. Lo riporta Fotomac, secondo il quale il club giallorosso avrebbe messo nel mirino il terzino colombiano della Juventus. Difficile però che i bianconeri si privino di uno dei giocatori più importanti in questo momento, anche perché in questi mesi stanno lavorando al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 per una o due stagioni. La società vuole blindarlo a Torino e anche il giocatore è d'accordo a rimanere. Per buona pace del Galatasaray.