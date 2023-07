Questa sessione di mercato continua a regalare colpi di scena inaspettati e in questa serie di trattative, potrebbe rientrarci anche quella che vede coinvolta un ex giocatore della Juve. Stiamo parlando di Paredes, che stando a quanto riportato da Italpress, non è uscito dai radar del Galatasaray, il quale avrebbe offerto una cifra ci 6 milioni di euro al PSG. Ora resta solo da convincere l’argentino.