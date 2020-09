Sami Khedira non è nei piani della Juventus di Andrea Pirlo. La società sta cercando una sistemazione al centrocampista tedesco che continua però a fare muro di fronte alla proposta di risoluzione del contratto proposta dal club. La scadenza è fissata per il 2021, e il giocatore intende rispettarla, intanto Paratici e il suo staff continuano a cercare una sistemazione al giocatore: come riporta Il Giornale, per Khedira c'è da registrare un interesse del Galatasaray.