Il futuro di Vlahovic è una partita tutta da giocare: le parole di Comolli

Tra i primi casi spinosi chedovrà affrontare in qualità di nuovo direttore generale dellac'è quello relativo a. L'attaccante serbo, infatti, è legato al club bianconero fino al 30 giugno 2026 ma con ogni discorso relativo al rinnovo di contratto ormai congelato, la sensazione sempre più forte è che la prossima estate sarà quella del definitivo dentro o fuori.Incalzato sull'argomento nel giorno della sua presentazione ufficiale al mondo bianconero, Comolli ha parlato proprio del futuro dell'attaccante serbo, restando comunque piuttosto abbottonato su ciò che sarà il domani sportivo di DV9.

Le parole di Comolli su Vlahovic

Le prossime settimane, evidentemente quelle dopo la partecipazione della Juventus al Mondiale per Club, risulteranno in tal senso piuttosto decisive. La sensazione forte, ad oggi, è che il torneo iridato sarà l'ultimo di Vlahovic con la maglia della Juve prima di salpare verso una nuova destinazione: sullo sfondo, infatti, c'è la Premier League ma soprattutto la Turchia, con il Fenerbahce già pronto a fare ponti d'oro per il centravanti classe 2000."Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Il giocatore dovrebbe tornare a breve e voglio parlargli per sapere cosa ha in mente. Lui è un top player, qualcosa non ha funzionato, mi rendo conto non sia abbastanza, non so di chi siano le colpe. Devo parlare con il giocatore e capire, non c'è dubbio che sia un top player. Bisogna capire quali sono le sue intenzioni", ha dichiarato Comolli in conferenza stampa.In altre parole, diplomazia allo stato pure, in attesa di approfondire meglio ogni discorso nei contesti più opportuni e soprattutto dopo il faccia a faccia con il calciatore. Quello del possibile dentro o fuori, con la seconda opzione che rimane quella più accreditata.