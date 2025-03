Il futuro di Thiago Motta: Juventus-Genoa è l'ultima spiaggia?

AFP or licensors

Si riparte dalle certezze che, di questi tempi in casa, sono veramente poche. Al netto del doppio tonfo contro Atalanta e Fiorentina,rimarrà al timone della formazione bianconera. Nessun ribaltone all'orizzonte, dunque, specialmente in un periodo della stagione come quello della sosta dove, storicamente, si è forse più avvezzi al cambiamento e ai ribaltoni. E invece, in questo caso, non sarà così. O almeno per ora., Football Director del club zebrato, ha ribadito nel post partita di Firenze che l'obiettivo della Juventus è quello di uscire da questo momento difficile (eufemismo) insieme al lavoro dell'allenatore arrivato in estate dal Bologna e con il quale la Juve ha siglato un contratto di tre anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Juventus-Genoa ultima chance?

Perchè la Juventus non esonera Motta?

Una decisione che, in un certo senso, ha anche sfumature di natura economica: per operare nell'ottica di un cambio in corsa, sarebbe servito probabilmente di un via libera dal punto di vista anche economico, per affrontare una spesa che nessuno si sarebbe mai immaginato di dover sostenere a stagione in corso, ovvero quella dell'esonero di un allenatore.Dopo la sosta, per la precisione sabato 29 marzo, la Juventus affronterà il Genoa all'Allianz Stadium, ovvero la ex squadra di Motta sia da calciatore che da allenatore. La sfida contro il Grifone, tra l'altro in grande saluto da quando in panchina è arrivato Patrick Vieira, rappresenta di fatto una potenziale ultima spiaggia per Thiago Motta. In caso di ko, la Juve toccherebbe la non invidiabile quota di tre sconfitte consecutive e a quel punto dare un segnale forte sembrerebbe scontato. In caso di pareggio, a seconda di come questo maturerebbe, o di una vittoria ecco che Motta potrebbe riuscire a prolungare il proprio percorso al timone del club torinese.Ma perché la Juventus non esonera Motta, ora, durante la sosta? Evidentemente, il club ritiene che non ci siano i margini, di natura economica, per separarsi dall'allenatore. Inoltre, con ancora nove partite ufficiali da disputare, anche la scelta dell'eventuale sostituto non è molto semplice. Perché se l'anno scorso Paolo Montero in versione traghettatore subentrò a due giornate dalla fine, a obiettivi raggiunti, questa volta di partite da giocare ce ne sono nove e l'obiettivo da centrare è vitale. Servirebbe dunque una guida sicura, capace di condurre la nave in porto. Tutt'altro che facile.