Stefano Sensi è tra i giovani talenti più in vista nel panorama della Serie A. Il centrocampista classe '95 sembra destinato a lasciare il Sassuolo in questa estate di mercato, ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, è molto più vicino all'Inter rispetto a Juventus e Milan. Nel pomeriggio di oggi, infatti, il direttore generale neroverde, Giovanni Carnevali, si è recato nella nuova sede nerazzurra per discutere l'affare Sensi. L'Inter vuole chiudere l'affare inserendo una contropartita nella trattativa, possibilmente il giovane Gravillon, l'anno scorso al Pescara.