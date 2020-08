Il ds della Juve, Fabio Paratici ha per ora confermato Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, ma secondo la Gazzetta dello Sport la certezza sul suo futuro passa inevitabilmente dal campo e dal proseguo della corsa in Champions League. Uscire agli ottavi o ai quarti senza combattere sarà visto come un fallimento e porterebbe inevitabilmente all'esonero nonostante la vittoria dello scudetto. Ecco perché contro il Lione domani serve la partita perfetta con l'obiettivo di ribaltare lo 0-1 dell'andata: l'allenatore sa che si gioca il futuro sulla panchina bianconera, la Juve vuole il pass per le Final Eight di Lisbona.