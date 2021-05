Il presidente dello Sporting Lisbona Frederico Varandas parla del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo: "Un giorno vestirà ancora la nostra maglia - ha detto ai microfoni di SIC - E' sempre stato vicino allo Sporting e uno dei primi a mandarci un messaggio per farci i complimenti della vittoria del campionato. Ora vuole lottare per la Champions League e ha un altro anno di contratto con la Juve. Il suo futuro dipenderà solo da lui, ma ci tenevo a far sapere anche pubblicamente che sta continuando ad aiutare il suo club a rilanciarsi".