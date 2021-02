Andrea Pirlo sa che domani sera non si può sbagliare, soprattutto dopo la vittoria di oggi dell'Inter che è salita a +11 sui bianconeri. L'allenatore vuole conquistare tre punti contro il Crotone per dare una scossa alla squadra e voltare subito pagina dopo il ko contro il Porto. Scelte di formazione già fatte alla vigilia della gara contro la squadra di Stroppa, obbligate in alcuni casi: l'allenatore dovrà fare i conti con i tanti indisponibili tra infortunati - Chiellini, Bonucci, Arthur e Cuadrado - e squalificati (Rabiot).



L'ILLUSIONE - Semaforo verde invece per Aaron Ramsey, che Pirlo sta pensando di schierare dal primo minuto per dargli un'altra, ulteriore chance. Il futuro del gallese è ancora in bilico, domani sera avrà un'occasione da non perdere: dovrebbe essere preferito lui a Bernardeschi, segno che la società e lo staff tecnico ha ancora fiducia nel giocatore, che però ora deve dare delle risposte concrete. Con Pirlo in panchina sembrava aver trovato continuità: l'allenatore lo stava gestendo sempre con la massima attenzione per paura di qualche ricaduta, ma il gallese aveva ormai messo alle spalle quei maledetti infortuni che lo avevano frenato per tutta la carriera. Così sembrava almeno, perché invece nell'ultimo mese Aaron ha visto il campo solo per 15' contro il Porto. Motivo? Problemi muscolari. Ancora. Di nuovo.



OPPORTUNITA' - Contro il Crotone però ha la grande chance per convincere tutti a puntare ancora su di lui. Alcuni club della Premier continuano a seguirlo con interesse, la Juve valuta il futuro del gallese e questa seconda parte di stagione sarà decisiva per la sua permanenza: arrivato a parametro zero dall'Arsenal nell'estate 2019, in caso di cessione a fine stagione la società farebbe una plusvalenza piena. E nell'era in cui i bilanci sono sempre più importanti può diventare un fattore decisivo. Alti e bassi finora, qualche lampo e tanti infortuni. Contro il Crotone Ramsey ha l'occasione per dare una svolta alla sua avventura alla Juve, ora tocca a lui.