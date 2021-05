Cosa serve a Pirlo per essere confermato sulla panchina della Juventus, il quarto posto o la vittoria della Coppa Italia? Negli studi Sky sono (quasi) tutti d'accordo: "Nessuno delle due". Da Di Canio a Bergomi: chiari, secchi e decisi. Gli opinionisti sono convinti che l'avventura di Pirlo in bianconero termini alla fine della stagione. L'unico che va controcorrente è Fabio Caressa, che ammette: "Io non sono così convinto. Se si ha un certo tipo di visione non si può cancellare la scelta di Pirlo come già fatto con Sarri".