Il Covid, la crisi economica, una rosa che non convince, stipendi importanti a budget- uno su tutti quello di Cristiano Ronaldo, ovviamente. Quella della prossima estate sarà una sessione di calciomercato particolarmente complicata in casa Juventus, probabilmente la più complicata degli ultimi anni. Equilibrio è la parola d'ordine, stampata nelle menti degli uomini di mercato che lavorano per la Vecchia Signora. Una sottile linea sopra alla quale camminare per cercare di rinforzare e rimotivare la rosa senza, però, andare a gravare in maniera pesante sulle casse di un club che - come tutti in Europa - sta soffrendo la mancanza di entrate.



VALZER DI PUNTE - In questo contesto, come riporta quest'oggi Tuttosport, sarebbero in particolare due i calciatori la cui posizione alla Juventus è a rischio. Nelle ultime uscite Alvaro Morata è apparso irriconoscibile, rispetto a quello ammirato ad inizio stagione. Il rinnovo del suo prestito per altri 12 mesi costerebbe "solo" 10 milioni ma l'attaccante spagnolo deve tornare in fretta al top della forma e a mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori. L'altro è Paulo Dybala, protagonista di una stagione sfortunatissima e primo indiziato se le casse del club esigeranno un sacrificio sotto forma di pesante plusvalenza. Il loro futuro, come detto in apertura, è legato agli equilibri del club e ad un gioco di incastri che potrebbe coinvolgere altri attaccanti sul mercato. Nella lista della spesa di Paratici, infatti, compaiono sempre i nomi di Milik e Kean, obiettivi tutt'altro che irraggiungibili e che potrebbero rappresentare il via alla rifondazione in casa Juventus.