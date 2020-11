Il futuro di Mario Mandzukic potrebbe essere in Spagna. L'ex attaccante della Juventus infatti piace al Celta Vigo che sta per cambiare allenatore: esonero a un passo per Oscar Garcia, al suo posto arriverà Eduardo Coudet che ha già qualche idea da condividere con la società. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, se il nuovo allenatore avallerà l'arrivo di Mandzukic il croato sarà un nuovo giocatore del Celta Vigo.