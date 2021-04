Tra gli obiettivi principali della Juventus c'è Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è seguito da più di un anno dai bianconeri, che nelle ultime sessioni hanno bussato alla porta di Carnevali per capire se c'è uno spiraglio. La risposta è sempre la stessa: 40 milioni di euro. O forse no, perché la concorrenza estera - Manchester City e Borussia Dortmund su tutte - rischiano di far lievitare il prezzo; e in più ora, con la Superlega, il Sassuolo è convinto che le big aumenteranno gli incassi e di conseguenza possono spendere di più. Per questo, anche il valore di Locatelli può aumentare.