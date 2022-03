In un attacco dove l'unica certezza in ottica futura per il momento è Dusan Vlahovic, resta in bilico anche Moise Kean: secondo quanto riferito dalla BBC, il Psg sarebbe pronto a riportarlo a Parigi nella prossima stagione. L'attaccante, alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto (condizionato) dall'Everton, non ha pienamente convinto e un suo addio anticipato non sarebbe da escludere.