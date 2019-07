di Mattia Pintus

Gonzalo Higuain non ​è ancora un caso, ma potrebbe diventarlo. Le voci sul suo futuro vivono, in queste giornate, di emozioni contrastanti. Tra le richieste del giocatore e le esigenze della Juventus non ci sono particolari distanze, entrambe le parti sarebbero d'accordo per la separazione, ma ci sono due nodi da sciogliere che, ancora, non si possono dire allentati.



LA DESTINAZIONE - Qui, si inciampa nel primo problema. Il Pipa ha mercato, ma meno di un anno fa. La stagione opaca con Milan e Chelsea non ha bruciato le pretendenti, ma ne ha fatto abbassare le quotazioni. In Italia, la Roma attende, ma Higuain non sembra convinto dal progetto della squadra di Fonseca e, in generale, da altre squadre italiane. La Juventus ha provato ad inserirlo nella trattativa per arrivare a Chiesa, ma anche la Fiorentina non sembra essere meta gradita per l'argentino. Per questo, nelle ultime ore, si ​è accesa una spia su Madrid, sponda Atletico, che potrebbe indirizzare il futuro del giocatore.



ATLETICO - L'eventuale chiamata di Simeone non andrebbe quindi scartata. Contando che il Pipa sembra ai margini del progetto tecnico bianconero, sebbene Sarri in panchina, l'Atletico potrebbe offrire a Higuain garanzie, oltre a quelle sportive, anche contrattuali. Le stesse che, ad esempio, non può garantire la Roma o la Fiorentina.