La Juventus di Pirlo ha mostrato fin qui tutte le proprie debolezze. Errori nella costruzione della rosa che si trascinano almeno da due stagioni, molte volte si è vista una mancanza di determinazione e un approccio alle partite errato da parte degli undici in campo e a questo si aggiunge qualche leggerezza di troppo di Pirlo, alla prima esperienza in panchina. Senza voler cercare alibi, però, bisogna sommare a tutto ciò un’infermeria che non si è mai del tutto svuotata e che ha privato il tecnico bianconero di uomini importanti nelle fasi chiave della stagione. Uno su tutti: Paulo Dybala.



BIVIO - In pratica, Dybala nel corso di questa stagione non si è mai visto. Innumerevoli problemi fisici ne hanno condizionato la forma fisica e il minutaggio a disposizione. Per non parlare del problema al ginocchio che, ormai, lo costringe fuori dal campo da 2 mesi e che lo ha portato a girare mezza Europa per chiedere consulto a diversi specialisti. Quella dell’MVP della scorsa Serie A è una mancanza non da poco. Soprattutto per una squadra che ha evidenti problemi in fase di costruzione e di brillantezza e fantasia nella trequarti avversaria. Ritrovarlo, adesso, diventa fondamentale per il proseguo della stagione e per il sogno rimonta scudetto. Inoltre, la sua storia in bianconero potrebbe essere arrivata ad un bivio. Il tutto, ancora una volta, ruota intorno alla figura di Cristiano Ronaldo. Se Dybala dovesse dimostrarsi nuovamente il giocatore determinante che più volte si è visto in questi anni, la Juventus potrebbe decidere – come sembrava aver fatto ad un certo punto della scorsa stagione – di investirlo del ruolo di uomo immagine del club nel post CR7. Se, invece, la dirigenza bianconera deciderà di continuare a puntare sul campione di Madeira, Dybala – che in rosa, potenzialmente, è il calciatore con il più alto differenziale tra i costi dell’acquisto e le cifre di una possibile cessione – potrebbe essere sacrificato sull’altare delle plusvalenze e della sostenibilità economica.