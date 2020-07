Mattia De Sciglio è sempre più lontano dalla Juventus. Il terzino bianconero, che anche quest'anno è stato a lungo indisponibile a causa dei suoi infortuni, potrebbe lasciare i bianconeri. Secondo Tuttosport, la società sta pensando a uno switch con Luca Pellegrini, che rientrerà dal prestito al Cagliari. L'ex Roma piace al Napoli e rimane in piedi l'idea di inserirlo nell'affare Milik, la volontà del suo agente Mino Raiola è quella di lasciare il difensore alla Juventus o spostarlo solo a titolo definitivo. Per questo, il maggiore indiziato a partire in quel ruolo, è Mattia De Sciglio.