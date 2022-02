Mattia De Sciglio la scorsa stagione era stato girato in prestito dalla Juventus al Lione. Ora dopo il suo ritorno in bianconero e dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri l'ex terzino del Milan sta disputando probabilmente la sua migliore stagione alla Juventus. Il contratto del giocatore milanese però è in scadenza al termine della stagione, ad inizio campionato il suo rinnovo sembrava più che mai incerto. Oggi come riporta Tuttosport la situazione è cambiata e De Sciglio potrebbe proseguire la sua carriera alla Juventus mantenendo l'attuale stipendio di 2.5 milioni di euro annui.