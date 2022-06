Juan Cuadrado è una delle colonne portanti dello spogliatoio della Juventus. Lo è per i tanti anni passati in bianconero, per il fatto di essersi sempre dimostrato attaccato alla maglia, per essere stato in tanti casi determinante in campo. Per tutti questi motivi, ha guadagnato un posto speciale nei cuori dei tifosi juventini che, adesso, commentano spaventati le voci che vorrebbero il “Panita” lontano da Torino.



Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, il tema è quello legato al rinnovo di contratto. Scattato in automatico alla 40esima presenza; mentre la dirigenza proponeva un biennale a cifre inferiori. Motivo, questo, di tensione tra le parti, che potrebbe sfociare in un improvviso – e sicuramente inaspettato -, addio alla Juventus già in estate.



Sfoglia la gallery per leggere i commenti dei tifosi