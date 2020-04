La Juventus continua a monitorare Federico, un tormentone però fermo da qualche mese. La sfida con l'Inter continua a essere combattuta ma è destinata a diventare ancora più interessante. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror infatti, bianconeri e nerazzurri dovranno fare attenzione anche al Manchester United che avrebbe messo nel mirino l'esterno viola. Una nuova concorrente per il talento della Fiorentina e della Nazionale, che la scorsa estate è stato molto vicino alla Juventus, ma con l'arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina è cambiato tutto.ha eretto un muro, bloccando la partenza del giovane talento viola che aveva già un accordo di massima con il club bianconero. Ecco che così, tutti i discorsi sono stati rimandati a data da destinarsi ma ora potrebbero riaprirsi. E, anzi, ripartire da zero. Juve, Inter ma non solo.Chiesa per la Juventus resta un nome valido, un giovane talento italiano che potrebbe lasciare Firenze per Torino come Federico. Un'attaccante in più per lo scacchiere di Maurizio Sarri. L'Inter però potrebbe farsi sotto con più insistenza. Per il tecnico dell'Inter Conte, infatti, Chiesa rappresenterebbe un esterno utile nel suo 3-5-2, piuttosto che una punta. Il prossimo sarà un mercato atipico, a causa del Coronavirus. Oltre alla al prezzo e alla eventuali offerte per Federico Chiesa fondamentali saranno le contropartite nonché la volontà del calciatore. Commisso stavolta ha aperto alla cessione, per la cifra giusta. I bianconeri ci pensano ancora, il mercato si avvicina e Chiesa resta nel mirino.ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI