Secondo quanto riportato da Sky Sport uno dei punti di rottura fra la Juventus e Massimiliano Allegri è stato proprio Joao Cancelo. L'allenatore spingeva per l'addio al terzino, ma per tutelare l'investimento da 40 milioni il club bianconero spingeva per la permanenza. Si è arrivati alla rottura con l'allenatore e il futuro del terzino portoghese sarà ancora in bianconero.