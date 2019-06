Nel pomeriggio di mercoledì è arrivato, non senza sorprese, l'addio ufficiale di Gianluigi Buffon al Paris Saint-Germain. Dopo una stagione tra alti e bassi, l'ex portiere e capitano della Juventus è costretto a lasciare Parigi, ma non sembra del tutto intenzionato a ritirarsi dal calcio giocato. L'ipotesi del ritorno al Parma per la prossima stagione si è subito fatta largo, ma oggi arriva una nuova pista ancor più incredibile. Secondo quanto riportato da Brescia Oggi, il presidente Massimo Cellino starebbe pensando a Buffon per difendere i pali del Brescia, neopromosso in Serie A, nella prossima stagione.