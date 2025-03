Il futuro di Antonio Conte: svelato il pensiero del tecnico tra Napoli, Juventus e altre sirene

Getty/Calciomercato

Conte non vuole lasciare il Napoli: il pensiero del tecnico

Pur essendo in piena lotta per lo scudetto, non si fermano le voci che ipotizzano un possibile addio tral termine della stagione. Il tecnico è uno dei profili più chiacchierati, soprattutto in Italia, dove ci sono due piazze importanti che si stanno guardando attorno. Il Milan, che ha già deciso di non continuare con Conceicao. E la Juventus, la cui posizione di Thiago Motta è ancora da definire e potrebbe cambiare a seconda del finale di stagione. Ecco, il Mattino ha svelato quale sarebbe il pensiero di Conte sulle prossime mosse per la sua carriera.Secondo il quotidiano campano, l'intenzione di Conte sarebbe di proseguire il lavoro con il Napoli. Questo ciò che scrive il Mattino: "Ci sono rumors, come sempre, intorno a Conte. Dalla Juve al Milan, fino alla Premier (Arsenal). Ma lui è concentrato sul presente e sul futuro del Napoli. Conte ha rispetto totale dei suoi datori di lavoro e dei suoi tifosi. Ha creato subito il feeling con i napoletani. Non è il tipo che accetta tutto a scatola chiusa. Si ricordi il divorzio dalla Juve nel 2014 dopo due giorni di allenamenti in ritiro e quello dall’Inter nel 2021 dopo aver vinto lo scudetto. Ma non ha mai lasciato un club alla fine del primo anno di lavoro".E l'idea di rimanere al Napoli non dipenderebbe da come finisce la corsa scudetto. Conte ha un contratto con il Napoli fino al 2027, aveva firmato infatti un accordo triennale. Il suo nome da anni viene accostato alla Juventus che però nelle ultime stagioni pur avendone la possibilità in alcuni casi ha preferito vagliare altre opzioni.