Ernesto Valverde è sempre più vicino alla conferma sulla panchina del Barcellona. Dopo una stagione deludente, che ha però portato nella bacheca blaugrana il titolo di campioni di Spagna, il tecnico avrebbe un'ultima chance nella prossima stagione per provare a tornare a vincere la Champions League. Superata la concorrenza di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ma anche dell'altro grande favorito per sostituire Valverde, Erik Ten Hag dell'Ajax, oltre che di Roberto Martinez e di Ronald Koeman. Lo riporta Sport Mediaset.