LE 5 NOTIZIE DI OGGI

All'indomani della sfida contro il Genoa non si placano le polemiche contro l'operato di Massimiliano, che ora sembra essere destinato a divorziare dai bianconeri al termine della stagione. Il nome più caldo resta sempre quello di, ma occhio anche alla posizione di AntonioNon arrivano buone notizie neanche dal fronte, che ha subito un infortunio al causa del quale non potrà prendere parte al ritiro con la nazionale serba per la sosta che è appena cominciata.