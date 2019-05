Non è soltanto la Juventus a essere alla ricerca di un nuovo allenatore. Il club bianconero ha tanti pretendenti per la propria panchina, così come, al momento, sembra essere per Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Come racconta oggi La Stampa, i blaugrana sarebbero divisi tra la conferma di Ernesto Valverde (50%) e i nomi di Erik Ten Hag (30%) e Ronald Koeman (20%). Per bavaresi e parigini, invece, il nome più caldo è proprio quello di Massimiliano Allegri, al 40% di possibilità, affiancato in un caso da Thomas Tuchel (30%) e José Mourinho (30%) e nell'altro da Ten Hag (30%), dallo stesso Tuchel (20%) e dalla conferma di Niko Kovac (10%).