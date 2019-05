Massimiliano Allegri non siederà più sulla panchina della Juventus, questo è noto. Il tecnico dal 2019/20 in poi non sarà più bianconero, ma le proposte non sembrano mancare. Il Psg ha rinnovato Tuchel, chiudendo la porta a un futuro parigino per Allegri, mentre Bayern Monaco e Chelsea restano in corsa. I bavaresi sono alle prese con le discussioni sul futuro di Kovac, mentre gli inglesi in piena valutazione, tra l'addio di Sarri (vicino alla Juve) e il possibile arrivo di uno tra Lampard, Lopetegui e appunto Allegri.



Sulle pagine di Libero, però, oggi è spuntata anche una nuova pista: il Milan. L'ad rossonero Gazidis avrebbe infatti sondato il terreno negli ultimi giorni, con riscontri positivi.