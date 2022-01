5







di Andrea Menon, inviato a San Siro

Spesso dopo uno zero a zero si dice: "Ha vinto la paura". Oggi non è così, o almeno non solo. Oggi hanno vinto il freddo - non solo come condizione atmosferica - ma soprattutto l'impossibilità di mettere in campo il lato tecnico. Non è mancato il coraggio, sono mancate le possibilità. Sì, perché le sei partite in 11 giorni abbondanti non hanno fatto certo bene a San Siro, che esce devastato da questo tour de force. Lo si raccontava già nei giorni scorsi e il problema si è palesata in una difficoltà assoluta di esprimersi con le giocate classiche, di prima, di classe e qualità. E a risentirne è stato prima di tutto lo spettacolo. Il big match domenicale di Serie A si è tradotto in 90' di agonismo e nulla più. Qualche tiro per il Milan, un paio (fuori) per la Juve, ma zero in porta. E qui arriviamo al secondo punto.



ALLENATORI E PUBBLICO - Allegri, più difensivista, ha organizzato bene la sua Juve, Pioli non ha mai spinto per scardinarla. Anche gli allenatori, senza dubbio, ci hanno messo del loro, con le scelte prudenti, ma fortemente condizionate da una gara che ha provato ad accendersi salvo spegnersi sui tanti, troppi, errori tecnici banali. I cambi hanno provato a far svoltare la gara proprio dal punto di vista fisico, ma nessuno ha rischiato e la gara si è congelata. Ed eccoci quindi al terzo punto: il freddo. Non parliamo, naturalmente, degli 0° (anche meno quelli percepiti) della serata di San Siro, ma del gelo che arriva dagli spalti. Questa gara, giocata davanti a sole 5000 persone - in uno stadio che sembra ancora più enorme se vuoto - si è bloccata lì, frenata dalle poche emozioni e da un calore che è mancato fin dal fischio d'inizio. Forse, con il pubblico, in una situazione normale, avremmo vissuto tutti una serata più calda e invece siamo sprofondati di nuovo nel calcio del 2020. Senza pubblico, con poche voci, freddo in ogni senso e con un manto non all'altezza dell'importanza dell'impegno. E forse anche questo ha influito.