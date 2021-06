Il fratello di Leonardo Bonucci, Riccardo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport che si trova a Pianoscarano, paese di nascita del centrale della Juventus e della Nazionale: "Ero io quello più forte secondo gli addetti ai lavori. Il calcio vive di momenti e scelte. Io ho fatto scelte sbagliate e mi sono trovato in al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ho avuto anche 7 infortuni. Ho accettato una squadra che poi non ha mantenuto la categoria, potevo scegliere squadre che hanno fatto un percorso migliore. Sì, in questi giorni ci stiamo sentendo".

LEONARDO - "Era un attaccante, con il passare degli anni gli allenatori della Viterbese lo hanno portato a fare il difensore centrale"

TIFO - "Sì sono interista"

I GENITORI - "Ha tanti impegni, ma noi lo cerchiamo tutti i giorni e lo contattiamo"