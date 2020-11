Bosnia-Italia è stata anche la partita di due ex compagni contro, Pjanic e Bernardeschi, fino a qualche mese fa insieme alla Juventus. Ecco la pagella dell'esterno bianconero, che in Nazionale è spesso protagonista in positivo:



BERNARDESCHI 6 - Conferma di stare bene fisicamente: gli basta poco per colpire una gran traversa. - Tuttosport



BERNARDESCHI 6.5 - L'altro Bernardeschi. Il fratello bravo e bello di quello della Juve. Entra e, alla prima palla, colpisce in velocità stampando il pallone sulla traversa. Ripetiamo: solo questione psicologica. - Gazzetta dello Sport