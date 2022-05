Non si placano le polemiche all'indomani della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juve nella partitissima di Roma, con i bianconeri che recriminano per due calci di rigore di cui uno totalmente inesistente. Gli episodi hanno scatenato l'ira di molti, così come la conduzione di gara messa in atto da parte di Valeri e di tutta la squadra arbitrale, con la sala VAR che è finita al centro delle polemiche. Neanche il fratello di Adrien Rabiot ha voluto risparmiarsi e attraverso una storia Instagram ha scritto: 'InterCorruption VAR.Fc 4 - Juventus 2. Merci la VAR. Merci l'arbitre'.