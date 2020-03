Ospite alla trasmissione spagnolo Chiringuito TV, il fratello di Paul Pogba, Florentin, ha parlato del futuro del centrocampista francese del Manchester United, desiderio di mercato di Juventus e Real Madrid. E proprio sul futuro in Blancos ha dato dei dettagli molto importanti: “Al momento non c’è nulla, stanno solo parlando. L’ho sempre detto: voglio che firmi per il Real Madrid.



SULLA PREZZO – “Vale 170 milioni? Non so quanto vale oggi. Nel mercato è sempre tutto uguale. Da quanto si parla di mio fratello al Real? 2016? E sono ancora lì, a parlarne”.