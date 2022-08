Con un lunghissimo post sui social è tornato a parlare il fratello maggiore di Paul, Mathias, al centro della vicenda delle presunte minacce e tentativi di estorsione subiti negli ultimi tempi da parte del centrocampista della, da una banda di criminali della quale farebbe parte lo stesso fratello maggiore Mathias. Ecco alcuni passaggi dell'intervento:"Molte persone e i media hanno deciso che le parole di Paul sono la verità ultima, senza bisogno di verifica, perché è una star che le ha pronunciate e quindi la persona che non ha avuto una carriera del genere dovrebbe semplicemente tacere". [...] Tutte le dichiarazioni di Paul, dall'audizione di inizio agosto – prima dei miei video – alla risposta dei suoi avvocati e alle risposte dei suoi sostenitori, hanno solo lo scopo di trascinare il mio nome nel fango. [...] Anche se non ci credi, sto lottando per la mia vita e quella della mia famiglia per sfuggire al controllo e alla trappola di mio fratello. Il mondo si basa sulle apparenze, pensando che tutto sia bello da noi, ma la realtà è che c, che a causa della fama e del denaro ha perso da tempo la sua idea della realtà. [...] Paul ha negato di ricorrere agli stregoni? Allora perché è stato rivelato agli investigatori: "E questo ha richiesto milioni di dollari soprattutto perché non ha funzionato"."Pogba ha ammesso alla polizia di aver pagato uno stregone nel suo entourage per proteggersi dalle ferite" (fonte: France Info). E proteggersi dalle ferite, questo richiede milioni di dollari a questa strega per anni? (soprattutto perché non ha funzionato). E gli investigatori e le autorità fiscali potranno facilmente verificarlo con la Central Bank di Londra. Inoltre, nella sua dedizione a screditare tutti coloro che conoscono i suoi piccoli segreti, Paul afferma che il denaro che ha offerto ai suoi amici d'infanzia è stato estorto, facile da dire ai media, ma cosa accadrebbe se questo denaro fosse giustificato da documenti ufficiali salvati, e se c'è la prova di un atto consensuale!? Non è la stessa cosa, vero? In ogni caso, sono felice di essere sostenuto in questo compito e sono molto grato ai miei fratelli maggiori ea coloro che hanno creduto in me. Per finire, sii solo un po' paziente, lo svelamento delle bugie e la mia versione dei fatti sta arrivando