Il fratello di Paul Pogba, Mathias, attaccante del Manchego, ha parlato ai microfoni di El Chiringuito della situazione del centrocampista del Manchester United, in estate nel mirino delle big europee tra le quali anche la Juventus che ha lavorato per un suo ritorno in bianconero: "Mio fratello ha parlato con alcuni giocatori durante l'estate - spiega Mathias - ma non con Sergio Ramos. Ci sono stati colloqui con Messi, con Zlatan Ibrahimovic e con Griezmann, col quale è compagno anche in nazionale. Ci sono stati contatti anche con Zidane e Varane".