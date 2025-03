Il fratello di Koopmeiners in goal contro il Tottenham

AFP via Getty Images

Il fratello di Teun, Peer, di cui tanto si è parlato oggi per le sue dichiarazioni sulla sua esperienza alla Juventus e sul suo rapporto con il fratello, è stato protagonista di una serata da ricordare. Questa sera, infatti, ha trovato la rete nel match tra l'AZ Alkmaar e il Tottenham in Europa League. Un goal fondamentale, che ha portato il punteggio sul momentaneo 2-1 in favore della squadra inglese, e che contribuisce a tenere vivi gli olandesi.Le dichiarazioni di Peer Koopmeiners, nelle quali ha parlato apertamente dell'esperienza alla Juventus di Teun, hanno suscitato molto interesse e dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Nonostante le difficoltà, il centrocampista ha ribadito l'impegno del fratello per la squadra e il suo desiderio di fare sempre meglio.

Le parole di Peer Koopmeiners

SCARSO RENDIMENTO RISPETTO A BERGAMO - “Da fuori c’è tanta pressione visto quello che è costato. Ma la gente spesso non sa cosa vuol dire cambiare ambiente e doversi adattare a nuovi compagni di squadra, un nuovo allenatore e uno stile di gioco diverso. E poi a Torino ricopre un altro ruolo. Le persone a volte purtroppo sottovalutano tutto questo. Ma posso garantirvi che mio fratello vuole tornare ad essere il giocatore che era all’Atalanta e aiutare la squadra con goal e assist. So com’è fatto e so che lui ogni singolo giorno dà tutto per tornare a essere decisivo. È veramente solo una questione di tempo prima che tornerà a essere quello di Bergamo… A volte basta un goal per ritrovare autostima. La squadra viene prima di tutto ma io sono sicuro che lui sarà un valore aggiunto da qui a fine del campionato”.