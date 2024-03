Nella giornata odierna il fratello di Gonzalo Higuain ha rilasciato un'ampia intervista ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della crescita di Dusan Vlahovic.'​Vlahovic sta facendo una crescita importante, secondo me ha la mentalità giusta per trascinare questa squadra. Chiesa è un giocatore fantastico ma per tornare al massimo deve stare bene fisicamente e psicologicamente. Un giocatore come lui non si discute. Osimhen è più freddo mentre Vlahovic è più tecnico e gioca più per la squadra. Io preferisco giocatori come Dusan e Lautaro'.