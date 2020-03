Nuestra madre esta con un Cancer hace cuatro años y no detendrá su pelea contra la enfermedad. Pedimos un poco de respeto y consideracion... — nicola higuain (@NicolaHiguain) March 21, 2020

"Nostra madre ha il cancro da quattro anni e non fermerà la sua lotta contro la malattia. Chiediamo un po' di rispetto e considerazione...". Con questo tweet, fratello di Gonzalo, vuole fare chiarezza e mettere fine alle polemiche e alle critiche arrivate all'attaccante della Juventus dopo la sua partenza dall'Italia all'Argentina durante il coronavirus. Higuain aveva fatto il tampone, e dopo aver saputo della negatività del test ha deciso di partire con il suo aereo privato per stare vicino alla mamma in un momento ancora più difficile del normale per la famiglia di Gonzalo.