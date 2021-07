Il fratello diè tornato a parlare della Juventus e in particolare modo della partita tra Inter e Juve del 2018, decisiva per lo Scudetto bianconero e vinta proprio grazie a un gol del Pipita nel finale. Ecco le sue parole:"Gonzalo non mi ha mai parlato di questa partita. Secondo me i grandi club ricevono qualche, ma non parlo solo di Juventus perché succede anche all'estero. Non voglio parlare di malafede verso un club che ha la storia della Juventus, ma ricordo nitidamente una partita in cuiaveva discusso con l’arbitro Rizzoli e gli aveva quasi dato una testata. Un altro giocatore di un'altra squadra probabilmente veniva espulso e si prendeva dieci giornate di squalifica. In questi casi la potenza della squadra è determinante".