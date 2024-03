LE PAROLE



SU VLAHOVIC

PROPOSTA PER GIUNTOLI

Intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, Nicolas, fratello di Gonzalo, ha analizzato diversi temi relativi sia alla sfida tra i bianconeri e il Napoli, ma anche a quello che sarà il futuro della Vecchia Signora.Quella dell'anno scorso è stata una stagione anomala col Mondiale di mezzo e Inter, Milan e Juve non hanno avuto continuità. Dopo lo scudetto l'ambiente ha dovuto fare i conti con una persona che si crede più importante della stessa società: non è possibile che la squadra scudettata cambi tecnico tre volte in una stagione.Cristiano ha dimostrato il suo talento al Napoli. Il colpo più pazzesco è stato Kim, preso da semi sconosciuto e rivenduto un anno dopo al Bayern.Vlahovic sta facendo una crescita importante, secondo meChiesa è un giocatore fantastico ma per tornare al massimo deve stare bene fisicamente e psicologicamente. Un giocatore come lui non si discute. Osimhen è più freddo mentre Vlahovic è più tecnico e gioca più per la squadra.Gonzalo oggi, si gode la vita con moglie e figlia, si tiene in forma giocando a padel ma vive ancora di calcio: molte volte mi telefona per dirmi di aver scovato un giovane che farà carriera. Mi fece il nome di Julian Alvarez e mi disse "Giocherà in Europa".