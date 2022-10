In un'intervista rilasciata in esclusiva a IlBiancoNero.com, il fratello di Nicolò Fagioli, Alessandro, ha parlato anche della gioia manifestata nell'esultanza per il gol.'Nonostante un periodo di difficoltà in cui ha giocato pochi minuti, la Juve è e sarà sempre la sua casa. Da grande tifoso fin dai primi passi, arrivare a vestire la maglia dei suoi sogni è inutile dire che è un traguardo pazzesco. L’amore per la Juve lo ha dimostrato anche baciando la maglia dopo il goal'.