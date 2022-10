Intervenuto in esclusiva a IlBiancoNero.com, Alessandro Fagioli, fratello del centrocampista della Juve Nicolò, ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è stata la prima rete in Serie A dell'ex centrocampista della Cremonese.'Si come già detto la palla ha preso una traiettoria che dalla tv sembrava quasi uscire invece poi all’ultimo ha baciato il palo ed è entrata. Il goal è stato da cineteca, un goal da campione che evidenzia la sua raffinata tecnica, veramente stupendo e pesante'.